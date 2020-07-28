"هيونداي" تسعى للاستحواذ على "جنرال موتور" في روسيا

قالت شركة "هيونداي موتور" الكورية الجنوبية إنها خطت خطوات أولية من أجل الاستحواذ على مصنع شركة "جنرال موتور" في روسيا كجزء من خطتها للتوسع.

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وقدمت "هيونداي" موتور أوراقها للحكومة الروسية الأسبوع الماضي، في أول خطوة من خطة الاستحواذ على المصنع الواقع في مدينة سانت بطرسبرغ، وفقا لما أفاد به متحدث باسم الشركة.

وقال المتحدث إن: "هيئة مكافحة الاحتكار ستقرر ما إذا كانت ستسمح لهيونداي بالتحرك للخطوات التالية بعد مراجعة المستندات".

وتبحث "هيونداي" هذا الشأن مع "جنرال موتور" والحكومة الروسية منذ العام الماضي، من أجل شراء المصنع الذي تقدر قيمته بـ 300 مليون دولار، والذي اُفتتح عام 2008 ، ولكن أُجل تشغيله بسبب بطء الاقتصاد المحلي.

وقد حصلت شركة "يونيسون" (Unison) البيلاروسية-البريطانية المشتركة على موافقة الشراء من هيئة مكافحة الاحتكار الروسية العام الماضي، بيد أنها لم تخط أي خطوات إضافية منذ ذلك الوقت.

وتدير "هيونداي" مصنعا بسعة إنتاجية تبلغ 230 ألف سيارة في العام في سانت بطرسبرغ منذ عام 2011 لإنتاج سيارات من طرز محلية، بما يشمل "هيونداي سولاريس" المدمجة، و"هيونداي كريتا" الرياضية المدمجة و"كيا ريو".

وتنتج "هيونداي" سيارات شركتها التابعة "كيا" حيث أن "كيا" لا تمتلك مصانع في روسيا.

المصدر: يونهاب