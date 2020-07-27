مصر.. نقل عدد كبير من الفقراء من مناطق شديدة الخطورة إلى شقق سكنية جديدة (صور)

أعلن محافظ البحر الأحمر في مصر اللواء عمرو حنفي، اليوم الاثنين، بدء نقل قاطني منطقة "الخطورة الداهمة" بجبل العفش بمدينة الغردقة إلى شقق سكنية متطورة.

وأكد المحافظ أنه تم إنشاء بديل للعشوائيات بمنطقة الروضة بالغردقة، وهي عبارة عن عمارات سكنية ومنازل كاملة التشطيب، يتخللها منطقة خدمات، لافتا إلى أنه وجه بعمل ملعب خماسي عقب عيد الأضحى مباشرة لخدمة المواطنين على أن يتم الانتهاء منه خلال شهر.

وأشار المحافظ إلى أنه "تم توزيع كرتونة مواد غذائية وأنبوبة غاز لكل أسرة لحين توصيل الغاز الطبيعي، موجها بتوفير سيارات من مجلس مدينة الغردقة لنقل الأمتعة الخاصة بكل أسرة مجانا من قاطني مناطق الخطورة الداهمة".

ولفت إلى أنه كلف مجلس المدينة بإزالة المساكن العشوائية الخاصة بالمواطنين الذين استلموا بديل العشوائيات، مشددا على تنفيذ الإزالة فور تسليمهم المساكن الجديدة لضمان عدم العودة مرة أخرى إلى العشوائيات حفاظا على سلامتهم، كما وجه بتوفير سيارة لبيع الخضروات والفاكهة بالمساكن الجديدة.

المصدر: RT