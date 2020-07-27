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طلبية الدولة الدفاعية في روسيا تغطي 83% من إيرادات شركة "بناء السفن الموحدة"

مال وأعمال

طلبية الدولة الدفاعية في روسيا تغطي 83% من إيرادات شركة
Sputnik
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قال أليكسي رحمانوف رئيس شركة بناء السفن الموحدة الروسية، الاثنين، إن طلبية الدولة الدفاعية تمثل حوالي 83% من إيرادات هذه الشركة، نظرا لأن ربحية الشركة بقيت عند مستوى 1%.

وأضاف رحمانوف، خلال اجتماع عمل مع الرئيس فلاديمير بوتين: "صافي الربح لا يزال عند مستوى قريب من واحد في المئة، ولكن هذا يرجع بشكل رئيسي إلى أن طلبية الدولة الدفاعية لا تزال تمثل حوالي 83 % من عائداتنا".

وفي عام 2020، تقوم هذه الشركة، ​​بتسليم 14 سفينة حربية إلى القوات البحرية الروسية، وقد تم بالفعل تسليم بعضها إلى الأسطول الروسي.

المصدر: نوفوستي

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