ماستركارد تطلق في روسيا خدمة الإكراميات غير النقدية

قال نظام الدفع الدولي، ماستركارد، اليوم، إنه أطلق خدمة للدفع غير النقدي للإكراميات في روسيا، بحيث يتم تحويل هذه الأموال على الفور إلى بطاقة النادل.

وجاء في بيان صحفي لشركة ماستركارد: "يمكن أن يكون ترك الإكرامية غير النقدية للنادل، سريعا وبسيطا وآمنا، ويتم توجيهها على الفور إلى بطاقة النادل".

وذكر البيان، أن تسديد الإكرامية بهذه الطريقة، يتم عبر منصة ذكية خاصة Mastercard Transfer HUB، والتي تم من خلالها تنفيذ عدد من مشاريع تحويل الأموال في روسيا.

ونوه البيان، بأن الشريك في ذلك، هو RNKO Money. Mail.Ru. ولتسديد الإكرامية، يكفي على ضيف المطعم، استخدام علامة NFC خاصة أو رمز الاستجابة السريعة التي يمتلكها النادل في هاتفه الذكي. ثم، على صفحة الويب الخاصة بالخدمة على هاتفه الذكي، يمكن للضيف تقييم الخدمة وترك التعليقات والإشارة إلى كمية الإكرامية.

ويمكن دفع إكرامية من أي بطاقة ائتمانية، وكذلك من خلال Apple Pay أو محافظ Google Pay المحمولة. ولا يحتاج الزبائن إلى تحميل أي تطبيقات، فالخدمة تعمل من خلال المتصفح.

المصدر: نوفوستي