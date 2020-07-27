حكومة أبو ظبي تخصص 2.78 مليار درهم كقروض عقارية وإعفاءات لمواطنين

أعلنت حكومة أبو ظبي أنها ستنفق 2.78 مليار درهم على قروض عقارية لـ1500 مواطن إماراتي وستعفي 476 متقاعدا من سداد مدفوعات القروض العقارية.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبو ظبي عبر "تويتر"، اليوم الاثنين، إن ولي عد الإمارة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمر، تنفيذا لتوجيهات حاكم أبو ظبي والرئيس الإماراتي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، "بصرف قروض سكنية وإعفاء متقاعدين من سداد مستحقات القروض السكنية بقيمة إجمالية بلغت 2.78 مليار درهم لـ1976 مواطنا".

وأضافت: "تشمل الدفعة الثانية لعام 2020 من القروض السكنية 1500 مواطن، وأول دفعة لإعفاء المتقاعدين 476 مواطنا. جاء الاعتماد بالتزامن مع عيد الأضحى انطلاقا من حرص القيادة الحكيمة على ضمان الاستقرار الاجتماعي وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين".

وتابعت: "جاءت حزمة المنافع السكنية في إطار برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية لمضاعفة منح القروض السكنية للمواطنين".

المصدر: RT