شركة "أيروفلوت" الروسية تتوقع موعد عودة الطيران المباشر مع مصر

بدأت شركة "أيروفلوت" الروسية ببيع تذاكر الطيران المباشر بين موسكو والقاهرة، بعد إعلان الحكومة الروسية عودة الطيران بداية من شهر أغسطس الجاري.

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وأكدت الشركة في اتصال هاتفي مع RT أنه من المتوقع أن تنطلق أول رحلة إلى القاهرة يوم 8 أو 9 أغسطس المقبل، حيث تقوم الشركة ببيع التذاكر بالفعل في هذه الأيام.

وأشارت الشركة إلى أنه في حال تأجيل السفر، سيتم وضع المسافر أمام خيارين، إما تأجيل التذكرة ليوم آخر، أو استرجاع أمواله.

يذكر أن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، قد أعلن عن استئناف رحلات الطيران الدولية، التي تم تعليقها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، اعتبارا من مطلع أغسطس القادم.

وأكد ميشوستين يوم الجمعة الماضي، أن الرحلات الدولية سيتم تسييرها عبر مطارات موسكو وسان بطرسبورغ وروستوف على الدون، مشيرا إلى أن قائمة الدول التي سيتاح للمواطنين الروس السفر إليها جوا ستكون متوفرة لاحقا.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تسريع عملية عودة المواطنين الروس الذين وجدوا أنفسهم عالقين في دول أخرى بسبب تعليق الرحلات الدولية على خلفية جائحة فيروس كورونا.

من جانبها، صرحت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، التي تترأس غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا في البلاد، بأن الرحلات الجوية ستستأنف بالدرجة الأولى مع بريطانيا وتركيا وتنزانيا، مشيرة إلى أن العمل جار بغية توسيع هذه القائمة.

المصدر: RT