أرامكو السعودية تعمق خسائرها وبورصات الخليج الكبرى تغلق على ارتفاع

حققت بورصتا الإمارات ارتفاعات عند الإغلاق، اليوم الأحد، مدفوعة بأسهم البنوك والشركات العقارية بينما حدت خسائر سهم عملاق النفط أرامكو من مكاسب السوق السعودي.

وأغلق المؤشر الرئيسي لبورصة دبي مرتفعا بنسبة 0.3 بالمئة مدفوعا بصعود نسبته 6.1 بالمئة في سهم داماك العقارية و0.5 بالمئة في بنك الإمارات دبي الوطني.

وأكدت "داماك" أن شركة "بورت إنفستمنت ليمتد" التي حولت أسهمها إلى مجموعة عمران هي شركة مملوكة لـ"داماك إنترناشيونال ليمتد"، وهي شركة مشتركة تمتلك فيها داماك العقارية في دبي حصة أقلية بنسبة 20 بالمئة فقط.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.6 بالمئة مع صعود أكبر مصرف في البلاد وهو أبوظبي الأول بذات النسبة وارتفاع سهم العالمية القابضة 2.4 بالمئة.

وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي 0.1 بالمئة فقط مع زيادة سهم مصرف الراجحي 1.9 بالمئة وبنك البلاد 1.5 بالمئة.

وأعلن المصرف تحقيق أرباح صافية تبلغ 318.1 مليون ريال (84.81 مليون دولار) في الربع الثاني ارتفاعا من 304.9 مليون ريال قبل عام.

أما عملاق النفط السعودي "أرامكو" فقد انخفض سهمه بـ 0.8 بالمئة مسجلا 32.8 ريال.

وأظهرت بيانات رسمية يوم الخميس أن قيمة الصادرات النفطية السعودية انخفضت 65 بالمئة على أساس سنوي في مايو، لتهبط بما يعادل 12 مليار دولار.

وارتفع المؤشر القطري أيضا لكن بنسبة طفيفة بلغت 0.1 بالمئة مدفوعا بزيادة قدرها ثلاثة بالمئة في سهم البنك التجاري وقفزة في سهم شركة قطر لصناعة الألومنيوم بنسبة 8.7 بالمئة بعد أن أعلنت عن زيادة في الأرباح الصافية للنصف الأول من العام، لكن سهم شركة البتروكيماويات صناعات قطر تراجع 0.8 بالمئة قبل إعلان نتائجها المالية عن الربع الثاني من العام.

وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية المصري بنسبة 0.6 بالمئة وجرى تداول أغلب الأسهم في المنطقة الإيجابية بما شمل ارتفاع سهم المجموعة المالية هيرميس القابضة 8.3 بالمئة.

المصدر: رويترز