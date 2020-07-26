الشركات الهندية والصينية الأكثر شراء للنفط العراقي خلال الشهر الماضي

أعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، اليوم الأحد، أن الشركات النفطية الهندية والصينية كانت الأكثر شراء للنفط العراقي خلال شهر يونيو الماضي.

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وقالت الشركة في بيان صحفي، إن "الشركات الهندية والصينية كانتا الأكثر عددا من بين الشركات العالمية الأخرى الشارية للنفط العراقي، وبواقع خمس شركات لكل منهما من أصل 26 شركة عالمية قامت بشراء النفط العراقي خلال الشهر الماضي".

وأضافت أن "الشركات الامريكية جاءت بالمرتبة الثانية وبواقع ثلاث شركات، تليها الشركات التركية واليابانية والبريطانية واليونانية، بشركتين لكل منها".

وأشارت سومو إلى أن "البقية توزعت على شركات روسية وكويتية وإيطالية وكورية جنوبية واسبانية، وبواقع شركة واحدة لكل منها".

وتابعت الشركة الوطنية العراقية أنها "تعتمد في بيعها للنفط العراقي على المعايير الرئيسية للتعاقد مع الشركات النفطية العالمية الكبرى والمتوسطة المستقلة والحكومية المتكاملة عموديا".

وأكدت أن "ابرز الشركات العالمية التي اشترت النفط العراقي هي شركة أكسون موبيل الامريكية، وBP البريطانية و CNBC الصينية وTB التركية، وكوكاز الكورية الجنوبية".

المصدر: RT