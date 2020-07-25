استئناف الرحلات الجوية من كوريا الجنوبية إلى موسكو في أغسطس

قالت وزارة النقل بكوريا الجنوبية، إنها تعتزم استئناف الرحلة الجوية الأسبوعية بين إنتشون وموسكو اعتبارا من 1 أغسطس، ولكن التفاصيل لا تزال قيد المناقشة.

وأضاف مصدر في الوزارة، لوكالة نوفوستي: "لا نزال ندرس التفاصيل، ومن المفترض أن يتم استئناف رحلة واحدة في الأسبوع (إنتشيون - موسكو، بواسطة شركة إيروفلوت). ومن المقرر أن تبدأ الرحلة الأولى من كوريا الجنوبية في الأول من أغسطس، ولكن لا يوجد قرار مكتوب حتى الآن".

في وقت سابق، أعلن وزير النقل الروسي، يفغيني ديتريخ، استئناف الرحلات الجوية إلى عدد من المدن في الدول الأجنبية اعتبارا من 1 أغسطس.

من جانبها، أكدت الوكالة الفدرالية الروسية للنقل الجوي، أنها قامت بإبلاغ شركات الطيران والمطارات بذلك.

وأوضحت تاتيانا غوليكوفا، نائبة رئيس الوزراء الروسي، أن الرحلات الجوية لن تتعدى ثلاث دول فقط وهي: بريطانيا وتركيا وتنزانيا، لكن القائمة ستتوسع تدريجيا.

المصدر: نوفوستي