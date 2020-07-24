المكسيك تمضي نحو إطلاق أكبر تحوط نفطي في العالم

قالت مصادر إن المكسيك طلبت من أكبر بنوك في وول ستريت تقديم عروض من أجل برنامجها الضخم لتحوط النفط، في حين تشهد خيارات التعامل في النفط الخام تناميا قبيل الصفقة العملاقة.

وصرح مصدر على اطلاع مباشر بالأمر، بأن وزارة المالية طلبت من البنوك عروضا سعرية، مما يشير إلى بدء عملية تنفيذ التحوط.

ولم ترد الوزارة حتى الآن على طلب للتعقيب.

وتشتري المكسيك كل عام عقودا مالية تصل قيمتها إلى مليار دولار، وهو أضخم برنامج تحوط نفط في العالم، لحماية إيراداتها النفطية.

ويتوقع مصرفيون ومسؤولون على كلا جانبي الصفقة تحوطا أقل هذا العام لأن الخيارات المستخدمة لحماية أرباح النفط أكثر تكلفة منها في العام الماضي.

المصدر: رويترز