المفوض الأوروبي للتجارة يدعو واشنطن لرفع رسومها الجمركية عن بضائع الاتحاد فورا

دعت المفوضية الأوروبية للتجارة، واشنطن إلى رفع الرسوم الجمركية عن المنتجات الأوروبية، بعد امتثال مجموعة إيرباص للصناعات الجوية لقواعد منظمة التجارة العالمية في خلافها مع بوينغ.

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وقال المفوض الأوروبي فيل هوغان، إن "الرسوم الجمركية غير المبررة على المنتجات الأوروبية غير مقبولة"، داعيا إلى رفعها فورا.

وأكد المفوض الأوروبي أن الاتحاد "تقدم بمقترحات محددة للتوصل إلى نتيجة تفاوضية" في إطار هذا الخلاف، محذرا من أنه "في غياب تسوية، سيكون الاتحاد الأوروبي مستعدا لاستخدام الحقوق الخاصة به بفرض عقوبات".

وكانت منظمة التجارة العالمية سمحت بفرض ضرائب عقابية أمريكية قد تصل نسبتها إلى 100%، على بضائع مستوردة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7,5 مليارات دولار، في إطار الملف الشائك المتعلق بالدعم المالي لمجموعتي إيرباص الأوروبية وبونيغ الأمريكية.

ومنذ أكتوبر 2019، فرضت ضرائب بنسبة 25% على منتجات أخرى من بينها النبيذ والجبن. وفي مارس الماضي، قررت واشنطن زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على طائرات إيرباص المستوردة من أوروبا من 10 إلى 15%.

واتخذت واشنطن قرار فرض الضرائب في الأصل ردا على إعانات تلقتها الشركة الأوروبية المصنعة للطائرات واعتبرت منظمة التجارة العالمية أن لا مبرر لها.

المصدر: أ ف ب