"نوفاتيك" الروسية ترسل أول شحنة غاز مسال إلى اليابان عبر الممر الشمالي

وصلت أول ناقلة تحمل شحنة غاز طبيعي مسال إلى اليابان قادمة من مشروع "يامال" الروسي، في رحلة استغرقت نحو أسبوعين فقط، من خلال الممر الشمالي.

وقالت شركة الطاقة الروسية "نوفاتيك"، المسؤولة عن مشروع الغاز العملاق "يامال"، إن طلبية الغاز التي تم شحنها بواسطة الناقلة "فلاديمير روسانوف" وصلت اليابان في موعدها.

وأضافت، أن الشحنة تعد أول دخول ناجح لناقلة غاز طبيعي مسال من طراز Arc 7 في ميناء ياباني.

وأشارت "نوفاتيك" إلى أن نجاح الرحلة الأولى يسمح لها بزيادة إمدادات الغاز المسال الروسي إلى اليابان، وذلك بما يتماشى مع خطة موسكو بزيادة حصتها في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي إلى 15% في غضون 5 سنوات.

وعلق النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة في "نوفاتيك" ليف فيودوسييف على ذلك قائلا: "نولي اهتماما كبيرا لتطوير وتعزيز المخطط اللوجستي لمشاريعنا من الغاز الطبيعي المسال".

وأضاف المسؤول أن الإطلاق المزمع لمحطة شحن في كامشاتكا، وهي شبه جزيرة نائية في أقصى شرق روسيا، سيوسع بشكل كبير فرص الشركة لتزويد الغاز الطبيعي المسال إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها.

وتستهدف روسيا إلى تحويل ممر الشحن الشمالي، الذي يمتد على طول منطقة القطب الشمالي والشرق الأقصى الروسي، إلى شريان تجاري رئيسي بين أوروبا وآسيا.

وفي النصف الأول من العام الجاري زاد نقل البضائع عبر ممر الشحن بأكثر من 1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الجاري ليصل إلى 15 مليون طن.

وللمقارنة فقد تم شحن بضائع عبر الممر الملاحي الشمالي العام الماضي بوزن 31.5 مليون طن.

المصدر: "تاس"