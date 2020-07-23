بوتين يدشن مجمعا نفطيا ضخما في محافظة موسكو

دشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر تقنية الفيديو، اليوم، مجمعا جديدا لتكرير النفط باسم "يورو+" في محافظة موسكو. وبلغت تكلفة بناء المجمع نحو 98 مليار روبل (حوالي 1.4 مليار دولار).

ومجمع "يورو+" عبارة عن مشروع تطوير مصفاة موسكو التابعة لشركة الطاقة الروسية "غازبروم نفط"، التي تعد مورد المحروقات الرئيسي لمنطقة موسكو، حيث تزود منطقة العاصمة الروسية بنحو 40% من احتياجاتها من المحروقات.

وقال الرئيس الروسي، في كلمة خلال مراسم افتتاح المجمع، إنه من المخطط استثمار حوالي 350 مليار روبل (حوالي 5 مليارات دولار) في المصفاة حتى العام 2025.

#МНПЗ

Владимир Путин дал старт вводу комплекса Евро+ в эксплуатацию. pic.twitter.com/PVqhbN1Alb — Министерство энергетики РФ (@MinenergoGov) July 23, 2020

ويستجيب المجمع الجديد لمعايير الحفاظ على البيئة، وقال بوتين إنه من ضمن المجمع جرى بناء مرافق حديثة لمعالجة النفايا، حيث تم إنشاء مرافق لمراقبة جودة الهواء، مشيرا إلى أن المجمع يؤمن الكثير من فرص العمل الجديدة.

من جهته اعتبر وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، الذي شارك أيضا في مراسم الافتتاح، أن قطاع الطاقة الروسي يشهد اليوم حدثا مهما، وخاصة لصناعة تكرير النفط الروسية ولأقدم الشركات الروسية.

وأشار الوزير إلى أن برنامج تحديث المصفاة استمر 10 سنوات تم خلالها استثمار نحو 200 مليار روبل، ومن المخطط استثمار 160 مليار روبل أخرى في المصفاة.

يذكر أن مصفاة موسكو بدأت العمل في العام 1938 وتقوم بمعالجة 11 مليون طن من النفط سنويا، وتنتج المصفاة نحو 30 صنفا من المحروقات.

والمجمع هو المشروع الرئيسي لتحديث المصفاة، ومع إطلاق المجمع الجديد فقد تم الانتهاء من تحديث مصفاة موسكو، وأصبح 80% من خطوط إنتاج المصفاة محدثة.

(الدولار = 71 روبلا)

المصدر: "نوفوستي"