تخفيض ضريبة القيمة المضافة يرفع معنويات الألمان

أظهر مسح أن معنويات المستهلكين الألمان تحسنت بأكثر من المتوقع مع اقتراب أغسطس، وذلك بدعم من تخفيض مؤقت لضريبة القيمة المضافة في إطار حزمة حكومية لمساعدة الاقتصاد على التعافي.

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وارتفع مؤشر معنويات المستهلكين، الذي ينشره معهد "جي.إف.كيه"، اليوم الخميس، ويستند إلى مسح يشمل نحو ألفي ألماني، إلى -0.3 مع الاقتراب من شهر أغسطس، من مستوى معدل قدره -9.4 في الشهر السابق.

وشملت حزمة الحوافز الألمانية خفض ضريبة القيمة المضافة للسلع العادية إلى 16 بالمئة من 19 بالمئة، وللأغذية وبعض السلع الأخرى إلى 5 بالمئة من 7 بالمئة، اعتبارا من أول يوليو إلى 31 ديسمبر.

وسيكلف الخفض الحكومة الاتحادية ما يصل إلى 20 مليار يورو (23.17 مليار دولار).

وقال "جي.إف.كيه" إن ميل المستهلكين للشراء وتوقعاتهم بشأن دخلهم الشخصي تحسنا للشهر الثالث على التوالي. كما أن تفاؤل المستهلكين زاد إزاء تطور الاقتصاد ككل.

وتسجيل المؤشر قراءة فوق الصفر، يشير إلى نمو على أساس سنوي في الاستهلاك الخاص. وتشير القيمة دون الصفر إلى انخفاض مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.

(الدولار = 0.8633 يورو)

المصدر: رويترز