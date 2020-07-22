البنك الإفريقي للتنمية يوافق على إقراض جنوب إفريقيا 300 مليون دولار

قال البنك الإفريقي للتنمية، اليوم الأربعاء إنه وافق على قرض بنحو 5 مليارات راند (300 مليون دولار) لحكومة جنوب إفريقيا من أجل مساعدتها في مكافحة جائحة "كوفيد-19" ودعم ميزانيتها.

وأفاد البنك في بيان، بأن القرض يستهدف حماية الأرواح وتوفير المعدات الطبية الضرورية وصيانة الوظائف ودعم الشركات في الاقتصادين الرسمي وغير الرسمي.

وأضاف أن "قدرة جنوب إفريقيا على مواجهة الجائحة لها آثارها بالنسبة للدول المجاورة وللقارة ككل".

من جهته، وافق بنك التنمية لدول مجموعة "بريكس" على قرض بمليار دولار لمساعدة جنوب إفريقيا في التصدي لـ"كوفيد-19" في وقت سابق هذا العام.

وخاطبت جنوب إفريقيا صندوق النقد الدولي أيضا للحصول على دعم مالي في مواجهتها مع الفيروس، ومن المتوقع أن ينظر الصندوق في طلبها الأسبوع القادم.

وكان اقتصاد البلد الأعلى تصنيعا في إفريقيا في حالة ركود بالفعل من قبل أن تعصف به أزمة الفيروس، حيث تشير التوقعات الحالية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سينكمش 7 بالمئة على الأقل هذا العام، في حين سيبلغ عجز الميزانية حوالي 15 بالمئة من الناتج الإجمالي.

وسجل البلد أكبر عدد من إصابات فيروس كورونا في إفريقيا، بما يتجاوز 380 ألف حالة.

المصدر: رويترز