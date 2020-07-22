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"إيدج" الإماراتية بصدد الاستحواذ على شركة معدات عسكرية

مال وأعمال

Reuters
صورة أرشيفية
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أعلنت مجموعة "إيدج" الدفاعية الإماراتية، أمس الثلاثاء، أنها بصدد الاستحواذ بالكامل على شركة إصلاح وصيانة المعدات العسكرية الإماراتية "أمروك".

وذكرت وكالة "رويترز" أن الصفقة ستتم من خلال شراء حصة نسبتها 40 بالمئة تملكها شركة "لوكهيد مارتن"، ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة.

وأضافت مجموعة "إيدج"، ومقرها أبوظبي في بيان، أنها دخلت في اتفاق مشروط على شراء الحصة من "لوكهيد مارتن" ووحدة "سيكورسكي" التابعة لها.

المصدر: "رويترز"

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