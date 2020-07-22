إيطاليا تؤكد أهمية استئناف إنتاج وتصدير النفط في ليبيا

جدد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو التأكيد على أهمية استئناف إنتاج وتصدير النفط في ليبيا "في أقرب وقت ممكن".

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كما شدد رئيس الدبلوماسية الإيطالية على أن "الاستقرار المستدام في ليبيا يظل أولوية مطلقة للحكومة الإيطالية"، لما لذلك من تأثير على "أمن واستقرار المنطقة الأورومتوسطية بأسرها".

وجاء حديث دي مايو في ندوة نظمتها أمس الثلاثاء مؤسسة "كورييري ديلا سيرا" الإعلامية بمناسبة الذكرى الخمسين لطرد الإيطاليين من ليبيا.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية