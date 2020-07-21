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المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تمد مصر بأموال إضافية لشراء القمح

مال وأعمال

المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تمد مصر بأموال إضافية لشراء القمح
Reuters
مصر
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قالت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، اليوم الثلاثاء، إنها ستمد مصر، أكبر مشتر للقمح في العالم، بأموال إضافية خلال الشهور المقبلة.

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ووفقا لوكالة "رويترز" يتيح التمويل من المؤسسة للهيئة العامة للسلع التموينية في مصر سداد قيمة مشترياتها من السلع الأساسية عند الاطلاع بدلا من استخدام خطابات ائتمان تضمن السداد في غضون 180 يوما.

وقالت المؤسسة أيضا إنها ستصرف ما تبقى من شريحة بقيمة 200 مليون دولار، من أصل تمويل بمليار دولار منحته لمصر العام الماضي للسلع الأساسية مثل الحبوب والأرز، لتمويل مشتريات في الأسابيع الأخيرة لمشتري الحبوب الحكومي المصري من القمح.

وقالت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وهي مؤسسة تيسر تمويل التجارة للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، إنها صرفت العام الماضي 393 مليون دولار لاستيراد 1.3 مليون طن من القمح و130 ألف طن من الأرز.

وتنفق القاهرة حوالي 1.5 مليار دولار سنويا على القمح في إطار برنامج لدعم الخبز يعتمد عليه الكثير من المصريين البالغ عددهم 100 مليون تقريبا.

المصدر: رويترز

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