أسهم أوروبا تقفز لأعلى مستوياتها في 4 أشهر

سجلت سوق الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أعلى مستوياتها في 4 أشهر.

وعوض المؤشر "داكس" للأسهم الألمانية كل خسائره تقريبا للعام بعد أن اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على حزمة تحفيزية ضخمة لإنعاش اقتصادات المنطقة من ركود ناتج عن جائحة فيروس كورونا.

وقفز المؤشر "ستوكس 600 الأوروبي" بما يصل إلى 1.3 في المئة قبل أن ينهي الجلسة مرتفعا 0.3 بالمئة عند أعلى مستوى له منذ أوائل مارس، وهو ما فعله أيضا مؤشر أسهم الشركات الكبرى في منطقة اليورو الذي صعد 0.5 بالمئة.

وأغلق المؤشر "داكس" الألماني مرتفعا واحدا بالمئة عند أعلى مستوى في خمسة أشهر مدعوما بمكاسب لعملاق التكنولوجيا "ساب".

وصعد مؤشرا الأسهم في إسبانيا وإيطاليا، وهما من دول جنوب أوروبا التي من المنتظر أن تستفيد من اتفاق الاتحاد الأوروبي، 0.2 بالمئة و0.5 بالمئة على الترتيب.

أما المؤشر "فايننشال تايمز القياسي" في بورصة لندن، فقد أغلق مستقرا مع هبوط أسهم عملاق التعدين "بي اتش بي" 2.6 في المئة بعد أن حذرت الشركة من مخاطر على الطلب.

وأعطت أسهم شركات النفط أكبر دفعة للمؤشر الأوروبي مع تسجيلها أفضل أداء منذ أوائل مارس بفضل قفزة في أسعار الخام.

وتحسنت أيضا المعنويات العالمية مع تنامي التفاؤل بشأن علاج لمرض "كوفيد-19" بعد بيانات أولية واعدة من تجارب على 3 لقاحات محتملة.

وتوصل زعماء الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تاريخي في الساعات الأولى اليوم بشأن صندوق للتعافي بقيمة 750 مليار يورو (856 مليار دولار) وميزانية طويلة الأجل للتكتل قيمتها 1.1 تريليون يورو، يأملون بأن يساعد في انتشال القارة من أعمق ركود منذ الحرب العالمية الثانية.

المصدر: رويترز