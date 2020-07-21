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الذهب يسجل ذروة جديدة في 9 أعوام والفضة تتخطى حاجز 20 دولارا

مال وأعمال

الذهب يسجل ذروة جديدة في 9 أعوام والفضة تتخطى حاجز 20 دولارا
Reuters
الذهب
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قفزت أسعار الذهب أكثر من 1 بالمئة، اليوم الثلاثاء، مسجلة أعلى مستوى لها في حوالي 9 سنوات بدعم من تراجع الدولار وتوقعات بإجراءات تحفيزية لإحياء الاقتصادات التي تعاني من "كوفيد-19".

كما تخطت الفضة حاجز 20 دولارا للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى منذ يوليو 2016.

وبحلول الساعة 14.55 بتوقيت غرينتش، كان سعر الذهب في المعاملات الفورية مرتفعا 1.1 بالمئة عند 1835.30 دولار للأوقية بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2011 عند 1841.01 دولار.

وقال محللون إن الذهب يستمد قوة من تراجع الدولار الأمريكي على الرغم من تحسن معنويات السوق.

وهبط مؤشر الدولار 0.47 بالمئة أمام سلة من العملات الرئيسية مسجلا أدنى مستوياته في أكثر من 4 أشهر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة 5.6 بالمئة الى 21.02 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لها منذ العشرين من يوليو 2016.

المصدر: رويترز

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