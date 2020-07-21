روحاني: نسعى لزيادة التبادل التجاري مع العراق إلى 20 مليار دولار

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، عزم بلاده تطوير العلاقات التجارية مع العراق، ليصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 20 مليار دولار سنويا.

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وجاء تصريح روحاني خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد اليوم مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وذلك عقب محادثات جرت في طهران.

وقال روحاني، إنه بحث مع الكاظمي تطوير وتنمية العلاقات التجارية بين البلادين، مشددا على وجود إرادة إيرانية لتطوير العلاقات حتى 20 مليار دولار.

وأضاف، أن البلدين عازمان على تطبيق الاتفاقيات الموقعة سابقا خلال زيارة الرئيس الإيراني إلى بغداد.

ومن بين هذه الاتفاقيات، اتفاقية تتعلق بالبنى التحتية الاقتصادية، بالإضافة لاتفاق الربط بواسطة السكك الحديدية بين خرمشهر والبصرة، واتفاق لتجريف شط العرب (تنظيف شط العرب) كونه النهر الوحيد الذي يتم عبره النقل البحري.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أنه خلال فترة تولي الكاظمي رئاسة الوزراء شهدنا تطورا في الحركة التجارية بين البلدين.

كذلك أعرب روحاني، خلال المؤتمر الصحفي، عن استعداد إيران لتلبية حاجة العراق في المجال الصحي والدوائي.

المصدر: RT