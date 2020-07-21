الاتحاد الأوروبي يجيز توقيع اتفاق مع الصين لحماية منتجات زراعية

أجاز المجلس الوزاري الأوروبي للمفوضية التوقيع على اتفاق ثنائي مع الصين لحماية 100 منتج زراعي وغذائي أوروبي ومثلها في الصين من التقليد، وذلك بموجب علامة "مؤشر جغرافي محمي".

ولم يحدد بعد موعد ومكان التوقيع على هذا الاتفاق، الذي بدأ التفاوض بشأنه بين بروكسل وبكين عام 2010.

وأشار المجلس الوزاري، في بيان له بهذا الشأن، إلى أن الهدف من الاتفاق هو تأمين الحماية للمناطق الريفية المنتجة لهذه المواد، والتي تتمتع بجودة عالية ونوعية خاصة، ويعد الاتفاق الأول من نوعه بين الاتحاد الأوروبي والصين.

وستستفيد فرنسا بشكل كبير من هذا الاتفاق، إذ أن لديها 26 منتجا من بين الـ100 المشمولة بالاتفاق.

ويغطي الاتفاق منتجات متعددة من الأجبان والنبيذ والشمبانيا والكونياك المنتجة في مناطق فرنسية محددة والويسكي الإيرلندي.

ومن بين المنتجات أيضا بيرة ميونخ (ألمانيا)، الفودكا المنتجة في بولندا، الأوزو اليوناني، نبيذ البورتو البرتغالي وأجبان موتزاريلا ودي بوفالا المنتجة في إيطاليا، بالإضافة الى أجبان إسبانية.

أما الصين، فستحصل على حماية لبعض أنواع الشاي، والكحول والفطريات العطرية.

وتعد الصين ثاني مستورد للمنتجات الغذائية والزراعية الأوروبية، وتحتل تلك المشمولة "بالمؤشر الجغرافي المحمي" 9% من الصادرات الأوروبية.

وكان الأوروبيون والصينيون توافقوا على توسيع الاتفاق مستقبلا ليشمل 175 منتجا من كل جهة.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء