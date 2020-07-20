بورصة وول ستريت تغلق مرتفعة ومؤشر ناسداك يسجل مستوى قياسيا جديدا

صعدت بورصة وول ستريت، يوم الاثنين، وقادت مكاسب قوية لأسهم التكنولوجيا مؤشر ناسداك ليغلق عند مستوى قياسي جديد.

وساعدت نتائج تجريبية واعدة للقاحات محتملة لـ"كوفيد-19" المستثمرين على التطلع إلى ما وراء زيادات حادة في حالات الإصابة بالمرض.

وقدمت أسهم "أمازون دوت كوم" و"مايكروسوفت كورب" أكبر دفعة للمؤشرين ناسداك وستاندرد اند بورز500، في حين كبح تراجع الأسهم الصناعية مكاسب المؤشر داو جونز الصناعي.

وأنهى داو جونز جلسة التداول مرتفعا 8.92 نقطة، أو 0.03 بالمئة، إلى 26680.87 نقطة، بينما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي 27.11 نقطة،أو 0.84 بالمئة، ليغلق عند 3251.84 نقطة.

وأغلق مؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 263.90 نقطة، أو 2.51 بالمئة، إلى 10767.09 نقطة.

المصدر: رويترز