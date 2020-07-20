الاتحاد الأوروبي يكشف عن وثيقة تتضمن حزمة المنح والقروض المقترحة للتعافي

أظهر مقترح قدم إلى زعماء الاتحاد الأوروبي، الاثنين، أن حزمة التعافي الاقتصادي لانتشال التكتل من ركود ناتج عن كوفيد 19 تتضمن منحا بقيمة 390 مليار يورو وقروضا قيمتها 360 مليار يورو.

ويمثل هذا تغييرا من منح قيمتها 500 مليار يورو وقروض بقيمة 250 مليار يورو اقترحتها أصلا المفوضية الأوروبية.

والوثيقة مصممة لأن تكون أساسا لاتفاق حل وسط بعد 4 أيام من محادثات شاقة حول حزمة التحفيز.

وتتصور الوثيقة أيضا أن الخطط الوطنية لإنفاق الأموال سيتعين أن تحصل على موافقة أغلبية مطلقة لحكومات الاتحاد الأوروبي.

وسيكون صرف الأموال مرتبطا أيضا بمراعاة الحكومات، وهو ما سيتعين تأكيده أيضا بموافقة أغلبية مطلقة للحكومات.

المصدر: رويترز