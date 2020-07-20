البورصة السعودية تنخفض بعد أنباء دخول الملك سلمان المستشفى

تراجعت البورصة السعودية اليوم الاثنين وانخفضت معظم الأسهم بعد أنباء دخول العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز المستشفى، في حين أغلقت معظم أسواق الشرق الأوسط الأخرى مرتفعة.

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وهبط المؤشر السعودي 0,6% بعدما تراجع بما يصل إلى 2,2% خلال الجلسة. وفقد سهم منتج البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" 1,5% وخسر سهم مصرف الراجحي 0,5%.

وهبط سهم كيان للبتروكيماويات 2,1% بعدما أعلنت هبوط أرباح الربع الثاني من العام.

وارتفع المؤشر المصري واحدا بالمئة لينهي موجة خسائر على مدار خمسة أيام، مصع صعود سهم البنك التجاري الدولي 2,6%.

وأغلق المؤشر الرئيسي في دبي مرتفعا 0,2% بفضل صعود سهم إعمار العقارية القيادي 2,7%.

لكن تأثير فيروس كورونا المستجد على الأرباح ضغط على عدد من الأسهم.

وأغلق سهم بنك الإمارات دبي الوطني منخفضا 1,9% بعدما أعلن تراجع صافي أرباح الربع الثاني 58%.

وقال الإمارات ريت، وهو صندوق استثمار عقاري في دبي يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، أمس الأحد إنه يدرس إلغاء إدراج أسهمه في ناسداك دبي وسط تراجع للقطاع العقاري بالإمارات وضعف ببورصة الأسهم.

وفقد مؤشر أبوظبي 0,4%، متأثرا بهبوط أكبر بنوك البلاد، بنك أبوظبي الأول، 2,2%.

وتقدم مؤشر قطر 0,6%. وزاد سهم قطر للوقود 1,8% وسهم شركة الكهرباء والماء القطرية 1,2% بعدما أعلنت عن زيادة في أرباح النصف الأول من العام.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. هبط المؤشر 0.6 بالمئة إلى 7377 نقطة.

أبوظبي.. نزل المؤشر 0.4 بالمئة إلى 4239 نقطة.

دبي.. صعد المؤشر 0.2 بالمئة مسجلا 2065 نقطة.

قطر.. ارتفع المؤشر 0.6 بالمئة إلى 9372 نقطة.

مصر .. زاد المؤشر واحدا بالمئة إلى 10380 نقطة.

البحرين.. زاد المؤشر 0.2 بالمئة إلى 1293 نقطة.

سلطنة عمان.. زاد المؤشر 0.2 بالمئة إلى 3459 نقاط.

الكويت.. هبط المؤشر 0.1 بالمئة إلى 5430 نقطة.

المصدر: "رويترز"