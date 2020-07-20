بوتين يصادق على بروتوكول اتفاق قرض لفنزويلا
Sputnik
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صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على بروتوكول ملحق لاتفاق حكومي بشأن قرض مقدم لفنزويلا، ووقع قانونا بهذا الخصوص.
ونشر القانون مع مجموعة قوانيين أخرى اليوم الاثنين على البوابة الحكومية للتشريعات والقوانين.
ويدخل البروتوكول تعديلات على شروط متعلقة بإعادة هيكلة ديون فنزويلا أمام روسيا. ويتضمن البروتوكول آلية تضمن تلقي روسيا الأموال المستحقة في الوقت المناسب.
ووقعت روسيا وفنزويلا في ديسمبر 2011 اتفاقية قرض بقيمة 4 مليارات دولار، وبفائدة سنوية تبلغ 7.4%.
المصدر: "تاس"