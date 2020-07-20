 
مباشر

بوتين يصادق على بروتوكول اتفاق قرض لفنزويلا

مال وأعمال

بوتين يصادق على بروتوكول اتفاق قرض لفنزويلا
Sputnik
صورة من الأرشيف - الرئيسان الروسي والفنزويلي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ocrz

صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على بروتوكول ملحق لاتفاق حكومي بشأن قرض مقدم لفنزويلا، ووقع قانونا بهذا الخصوص.

ونشر القانون مع مجموعة قوانيين أخرى اليوم الاثنين على البوابة الحكومية للتشريعات والقوانين.

ويدخل البروتوكول تعديلات على شروط متعلقة بإعادة هيكلة ديون فنزويلا أمام روسيا. ويتضمن البروتوكول آلية تضمن تلقي روسيا الأموال المستحقة في الوقت المناسب.

ووقعت روسيا وفنزويلا في ديسمبر 2011 اتفاقية قرض بقيمة 4 مليارات دولار، وبفائدة سنوية تبلغ 7.4%.

المصدر: "تاس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا