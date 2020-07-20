العراق والسعودية يوقعان اتفاقيات في مجالات الاستثمار والطاقة والتعليم والرياضة

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية العراقية، اليوم الاثنين، عن توقيع العراق والسعودية اتفاقيات في مجالات الاستثمار والتعليم والرياضة خلال مباحثات المجلس التنسيقي بين البلدين.

وذكرت الوكالة، أن "الوفد العراقي وقع مجموعة من الاتفاقيات والمذكرات ضمن المجلس التنسيقي بين البلدين في المجالات الاستثمارية والتعليمية والرياضية والطاقة وغيرها".

ووفقا للوكالة، فإن المباحثات انطلقت صباح اليوم ضمن أعمال المجلس التنسيقي العراقي السعودي المنعقد في الرياض، وترأس الوفد العراقي علي علاوي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والنفط، ومن الجانب السعودي وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية اليوم، أن زيارة رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي إلى الرياض تأجلت لحين خروج العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز من المستشفى.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية + RT