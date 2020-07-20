تبون: بعد منع استيراد مواد البناء وصلنا إلى سكن جزائري 100%

أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن بلاده باتت قادرة على إنشاء سكن جزائري بنسبة 100%، وذلك بعد منع استيراد مواد البناء.

وأوضح تبون أن بعض الأطراف كانت تريد استيراد بعض مواد البناء، خدمة لمصالح ضيقة، لكن بعد منع استيرادها انتعشت هذه الصناعة في الجزائر ما أوصلنا إلى اكتفاء ذاتي.

وأشار الرئيس الجزائري إلى أن هناك أطرافا كانت تستورد مثلا مادة السيراميك، رغم أن لدى الجزائر 2 مليون متر مربع من هذه المادة.

المصدر: النهار