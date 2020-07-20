تركيا تبدأ أول عملية تنقيب في حقل طاقة بالبحر الأسود

بدأت سفينة التنقيب التركية "الفاتح" بأول عملية استكشاف جيولوجي عن موارد الطاقة في حقل بالبحر الأسود، وفقا لما أعلنه وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز اليوم الاثنين.

وقال إن "سفينة (الفاتح) بدأت أول عملية تنقيب لها في حقل (Tuna-1) بالبحر الأسود"، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول".

#عاجل | وزير الطاقة التركي: #سفينة_الفاتح بدأت أول عملية تنقيب لها في حقل "Tuna-1" بالبحر الأسود — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) July 20, 2020

وأضاف دونماز: "بدعم من شعبنا سنعمل في كل متر مربع من البحار من أجل تحقيق استقلالية (تركيا) في مجال الطاقة".

وتابع في هذا السياق قائلا: "إن كانت الثروات موجودة فحتما سنجدها عبر التنقيب".

يذكر أن سفينة الفاتح انطلقت في 29 مايو الماضي من اسطنبول في طريقها إلى ولاية طرابزون، المطلة على البحر الأسود.

المصدر: "الأناضول"