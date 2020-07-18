بسبب كورونا.. الجزائر تتوقع خسائر بـ 272 مليون دولار لشركة الطيران الوطنية

قالت الحكومة الجزائرية، اليوم السبت، إنها تتوقع أن تبلغ خسائر شركة الخطوط الجوية الجزائرية بسبب جائحة فيروس كورونا، 272 مليون دولار.

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وأضافت الحكومة أن جميع القطاعات الأخرى منيت بخسائر بسبب القيود المفروضة على الحركة وإجراءات العزل العام التي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوقفت الخطوط الجوية الجزائرية رحلاتها الخارجية والداخلية في مارس قبل تسيير بعض الرحلات الجوية الطارئة من أوروبا وتركيا ودول الخليج.

وقال وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، خلال اجتماع مع رجال الأعمال والنقابات، إن هذا التعليق تسبب في خسائر تقدر بنحو 16.31 مليار دينار (135 مليون دولار) بحلول أبريل، وهو رقم قد يقفز إلى 35 مليار بنهاية العام (272 مليون دولار).

وصرح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في وقت سابق بأن الحدود الجوية والبحرية والبرية ستظل مغلقة حتى نهاية الأزمة الصحية.

المصدر: رويترز