دبلوماسي إيراني: عودة كوريا الجنوبية إلى الأسواق الإيرانية لن تكون سهلة

أكد مدير عام دائرة شرق آسيا الأسبق في الخارجية الإيرانية، سيد جلال ساداتيان، أن تصرفات كوريا الجنوبية حيال بلاده، تسببت بضرر للعلاقات، وأن عودتها للأسواق الإيرانية لن تكون سهلة.

وقال ساداتيان في حوار خاص مع وكالة "ارنا"، فيما يتعلق بعدم تسليم كوريا 7 مليارات مستحقة لإيران: "كوريا الجنوبية من الناحية السياسية لا تتمتع باستقلال تام وتتأثر بالضغوط الأمريكية، فهي تدعى بأنه لا يمكنها تسليم المستحقات لإيران بسبب الحظر ومن هذا المنطلق تمتنع عن تسليمها".

وأضاف: "كوريا وقبل الحظر كانت لها علاقات اقتصادية وتجارية جيدة وودية مع إيران، ولكن الضغوط التي مارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليها جعلها تغمض العين على تجارتها المربحة معنا، مما عرض علاقات البلدين للخطر".

ونوه ساداتيان، إلى أن "أمريكا تمارس الضغوط كذلك على دول مثل تركيا والصين لقطع تعاونها مع إيران، ولكنهما انتهجتها سياسة مستقلة ولم تتأثرا للضغوط كما فعلت سيئول".

وأشار إلى أن "الظروف الحالية جعلت العلاقات التجارية بين البلدين تلامس الصفر".

وأعرب ساداتيان، عن اعتقاده، بأن "كوريا الجنوبية لا ترغب بخسارة السوق الإيرانية، ولكن عدم استقلالها سياسيا، قد يعرض العلاقات الثنائية للخطر الشديد"، مشددا على أن "سياسة بلاده تعتمد على التعاون مع الدول التي تقف إلى جانبها في ظروف صعبة".

المصدر: "وكالة ارنا"