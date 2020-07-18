بدء تشغيل عربات وجرارات روسية جديدة مكيفة على خطوط سكك حديد مصر لأول مرة في التاريخ

رعى وزير النقل المصري، كامل الوزير، احتفالية بدء تشغيل جرارات سكك الحديد والعربات الروسية الجديدة والعربات المكيفة والعادية المطورة التي وضعت في الخدمة لأول مرة في تاريخ البلاد.

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وأكد في الاحتفال أن "الوزارة أوفت بعهدها بتطوير السكة الحديد. وكشف أنه تم توزيع العربات الجديدة على محطات السكة الحديد لكي يراها المواطنون ويفرحوا بما تحقق من ثمرة جهد تطوير السكة الحديد وتحسين الخدمة".

وكانت هيئة السكة الحديد وزعت عربات أول 3 قطارات روسية على محطات القاهرة والإسكندرية وأسيوط والأقصر وهي مغطاة بأعلام مصر والورود، وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير النقل استعدادا لتشغيلها وإدخالها الخدمة على الخطوط الرئيسية.

وستنضم القطارات الروسية الجديدة لأسطول قطارات الهيئة المكون من قطارات إسبانية وفرنسية ورومانية وألمانية ومصرية، وذلك بعد تعاقد الهيئة مع شركة ترانسماش هولدينغ الروسية لاستيراد 1300 عربة روسية مكيفة وعادية بتكلفة تصل إلى 1.065 مليار يورو يتم تمويلها بقرض ميسر بالاشتراك بين بنك إكزيم الهنغاري وبنك إكزيم الروسي.

ووصلت 33 عربة قطار روسية من ضمنها 22 عربة منذ أيام و10 عربات وصلت نهاية الأسبوع الماضى وعربة نموذج وصلت منذ أسابيع ويجرى تجربتها واختبارها وتشغيلها بدون ركاب للتأكد من إجراءات السلامة بها.

والعربات الـ 33 عادية (ذات تهوية ديناميكية) و 3 قطارات، وهناك اتجاه لتشغيلها بدون ركاب حتى بداية أغسطس على أن تبدأ في نقل الركاب مع بداية الشهر المقبل.

وسيجري تشغيل كافة العربات الروسية الجديدة على الخطوط الرئيسية بالوجهين البحرى والقبلى فقط، حيث ستحل محل بعض عربات القطارات المكيفة والمميزة العاملة حاليا المخطط نقلها لتعمل على الخطوط الفرعية بين المحافظات وخطوط الضواحي.

ومن المخطط أن تصل العربات الروسية الجديدة ابتداء من الشهر المقبل على دفعات شهرية بمعدل 35 عربة جديدة كل شهر، ضمن التعاقد مع مخطط وصول العربات الـ 1300 بالكامل خلال 40 شهرا من تاريخ تفعيل التعاقد.

المصدر: "اليوم السابع"