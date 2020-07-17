أسهم منطقة اليورو تستقر مع ترقب خطة الاتحاد الأوروبي للتعافي

لم يطرأ تغير يذكر على أسهم منطقة اليورو، اليوم الجمعة، إذ يترقب المستثمرون نتائج قمة الاتحاد الأوروبي التي من المتوقع أن يصوغ فيها القادة تفاصيل صندوق للتعافي بقيمة 750 مليار يورو.

واستقر المؤشر ستوكس لمنطقة اليورو بعد صعوده في وقت سابق هذا الأسبوع عند أعلى مستوياته منذ أوائل يونيو، وهو ما يعود بشكل أساسي إلى آمال في أن يتمكن صندوق لدعم الاقتصادات المتأثرة بجائحة كورونا على مستوى الاتحاد الأوروبي في رفع التكتل من حالة الركود.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع 0.2 بالمئة، إذ طغت مكاسب لأسهم شركات صناعة السيارات والسلع الأساسية والتكنولوجيا على خسائر بأكثر من واحد بالمئة لأسهم البنوك وشركات الطاقة والسفر والترفيه.

وعلى أساس أسبوعي، صعد المؤشر 1.6 بالمئة في ثالث مكسب أسبوعي على التوالي، إذ تدعم تقارير بشأن إحراز تقدم في تطوير لقاح لـ"كوفيد-19" الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية.

ولدى وصولها لمقر انعقاد القمة في بروكسل، لفتت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى أن "الاختلافات لا تزال كبيرة جدا جدا".

المصدر: رويترز