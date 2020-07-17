صادرات الخام السعودي تسجل أدنى مسستوى لها منذ عقد

تراجعت صادرات الخام السعودي وفق بيانات رسمية، إلى 6.02 مليون برميل يوميا في مايو، مسجلة بذلك أدنى مستوياتها منذ أكتوبر عام 2010.

وأظهرت الارقام الصادرة عن مبادرة البيانات المشتركة "JODI"، تقلص كميات النفط الخام المصدرة من قبل أكبر منتج للنفط في العالم بنسبة 41.2٪ من إجمالي 10.237 مليون برميل يوميا في ابريل.

وكانت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي قد هوت بأكثر من 34٪ هذا العام بسبب انهيار الطلب على الوقود على خلفية أزمة الفيروس التاجي.

وعملت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، في مسعى لتخفيف تأثير تراجع الطلب، على تقليص الإنتاج في مايو بمقدار قياسي بلغ 9.7 مليون برميل يوميا، وهو ما يعادل 10٪ من المعروض العالمي.

واتفقت أوبك والحلفاء، ومن بينهم روسيا، يوم أمس الاول على تقليص تخفيضات المعروض في أغسطس، في ظل تعاف تدريجي للطلب بالتزامن مع تخفيف الدول لإجراءات الإغلاق الشامل.

وتراجع إجمالي شحنات النفط من السعودية، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات البترولية، إلى 7.48 مليون برميل يوميا من 11.34 مليون برميل يوميا في ابريل.

وانخفض إنتاج السعودية من الخام حوالي 30٪ عن الشهر السابق ليسجل 8.49 مليون برميل يوميا في مايو، وهو أقل مستوى بلغه منذ ديسمبر 2010.

المصدر: cnbcarabia.com