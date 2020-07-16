الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يتجه لإنشاء هيئة للتجارة الإلكترونية

أعلنت اللجنة الاقتصادية الأوراسية أن دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي قد تقوم بإنشاء هيئة مشرفة على التجارة الإلكترونية للإسراع بنقل البضائع وتسهيل الإجراءات البيروقراطية.

وقال مفوض التجارة في اللجنة الاقتصادية الأوراسية أندريه سليبنيف في بيان صادر عن اللجنة، اليوم الخميس، "يجب إنشاء قناة لممارسة التجارة الإلترونية عبر جهة مشرفة، لكي يكون ذلك سريعا ومريحا، ولكي تكون هناك ضمانات لتسديد كل المدفوعات المطلوبة والالتزام بالمعايير والقواعد الفنية".

وأشارت اللجنة إلى أن قيمة البضائع التي استوردتها دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي عبر المنصات الأجنبية للتجارة الإلكترونية في عام 2019 بلغت 8.8 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تؤدي تغيرات الطلب لدى المستهلكين بسبب أزمة فيروس كورونا، إلى زيادة حجم التجارة الإلكترونية عبر الحدود بنسبة تتراوح بين 6 و10% في العام الحالي.

يذكر أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يضم كلا من روسيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان.

المصدر: تاس