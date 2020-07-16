الذهب يهبط بعد قرار المركزي الأوروبي

تراجع سعر الذهب، اليوم الخميس، بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية دون تغيير، مما حدا ببعض المستثمرين إلى البيع لجني الأرباح.

وحدت المخاوف حيال تنامي حالات الإصابة بفيروس كورونا وتداعياته على التعافي الاقتصادي من خسائر المعدن.

وبحلول الساعة 15 و10 دق بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.4 بالمئة إلى 1804.29 دولار للأوقية (الأونصة).

وسجل المعدن 1817.71 دولار للأوقية الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2011.

كما نزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1808.90 دولار.

إلى ذلك، ارتفع سعر البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1986.89 دولار للأوقية، في حين فقد البلاتين 0.7 بالمئة ليسجل 826.32 دولار للأوقية وانخفضت الفضة 0.5 بالمئة إلى 19.28 دولار.

المصدر: رويترز