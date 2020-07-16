وزارة النقل السورية تعلن تسيير رحلات "ترانزيت" عبر بيروت

أعلنت وزارة النقل السورية تسيير رحلات جوية من دمشق إلى بيروت مخصصة للسفر إلى نقاط أخرى (ما وراء بيروت).

وذكرت الوزارة أنها ستبدأ تسيير الرحلات على متن "السورية للطيران" اعتبارا من يوم الاثنين القادم، على أن تكون مخصصة للذهاب فقط، وأن يكون المسافرون (ركاب ترانزيت)، واشترطت أن "لا تتجاوز فترة بقائهم 12 ساعة كحد أقصى في مطار بيروت.

إضافة إلى التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية داخل الطائرة، والحفاظ على مسافات كافية بين الركاب وتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي أثناء الصعود إلى الطائرة أو النزول منها.

دمشق - أسامة يونس

المصدر: RT