انخفاض أسعار النفط بعد قرار "أوبك+" تقليص خفض الإنتاج

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد أن اتفقت دول "أوبك+" على تقليص تخفيضات الإنتاج الحالية البالغة 9.7 مليون برميل يوميا اعتبار من أغسطس المقبل.

وبحلول الساعة 06:46 بتوقيت غرينيتش، انخفض خام "برنت" بنسبة 0.8% إلى 43.46 دولار للبرميل.

فيما هبط الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1% إلى 43.46 دولار للبرميل.

واتفقت منظمة "أوبك" وحلفاؤها، وهي المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، أمس على تقليص خفض إنتاج النفط اعتبارا من أغسطس المقبل مع تعافي الاقتصاد العالمي ببطء من تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتخفض "أوبك+" الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا منذ مايو الماضي، لكن اعتبارا من أغسطس المقبل، من المقرر أن تتقلص التخفيضات رسميا إلى 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر 2020.

إلا أن بيانات أظهرت أن هبوط مخزونات النفط الأمريكية حد من تراجع أسعار النفط.

وأظهرت بيانات أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام هبطت بمقدار 7.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وذلك بالمقارنة مع تقديرات محللين لهبوط قدره 2.1 مليون برميل.

المصدر: "رويترز"