أسعار النفط تصعد 2% بدعم من هبوط حاد في المخزونات الأمريكية

صعدت أسعار النفط 2 بالمئة، يوم الأربعاء، بدعم من هبوط حاد في مخزونات الخام في الولايات المتحدة لكن المكاسب قيدها تحرك "أوبك" وحلفائها نحو تقليص تخفيضات الإمدادات بدءا من أغسطس.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 89 سنتا، أو 2.1 بالمئة، لتسجل عند التسوية 43.79 دولار للبرميل.

إقرأ المزيد

كما ارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 91 سنتا، أو 2.3 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 41.20 دولار للبرميل.

وتلقت الأسعار دفعة بعد بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهرت أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت 7.5 مليون برميل الأسبوع الماضي مقارنة مع توقعات محللين استطلعت "رويترز" آراءهم لانخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، أو ما يعرف بمجموعة "أوبك+"، الإنتاج منذ مايو بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا، أو 10 في المئة من المعروض العالمي، بعد أن دمر فيروس كورونا ثلث الطلب العالمي.

وبعد شهر يوليو، من المتوقع أن تتقلص التخفيضات الإنتاجية إلى 8.2 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر.

تجدر الإشارة إلى أن أسعار النفط لقيت دعما أيضا من بيانات أولية واعدة بشأن لقاح محتمل لمرض "كوفيد-19"، لكن قفزة في الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ودول أخرى تبقي على التوتر بين المتعاملين.

المصدر: رويترز