الأمم المتحدة: جائحة كورونا ستفاقم الفقر والبطالة في أمريكا اللاتينية

قالت وكالة تابعة للأمم المتحدة إن جائحة فيروس كورونا ستضخم أعداد الفقراء والعاطلين في أمريكا اللاتينية والكاريبي وستخفض الناتج الاقتصادي لدول لمنطقة بنسبة 9,1%.

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وقدرت اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والكاريبي، في تقرير صدر اليوم الأربعاء، أن عددا إضافيا من العاطلين عن العمل قد يبلغ 18 مليون شخص مقارنة بمستويات 2019، بينما تواصل إجراءات العزل العام الإضرار بالاقتصادات الهشة بالفعل.

وتتوقع اللجنة أن عدد العاطلين في المنطقة سيصل إلى 44,1 مليون بحلول نهاية العام، وهو رقم أعلى من ذلك الذي سُجل أثناء الأزمة المالية العالمية 2008-2009.

وقالت اللجنة في تقريرها "أمريكا اللاتينية والكاريبي اليوم في قلب الجائحة".

وأضافت أن عدد الفقراء في المنطقة سيتضخم إلى 230.9 مليون في 2020، من 185,5 مليون في 2019 وسيشكل 37,3% من سكان أمريكا اللاتينية والكاريبي. وقالت اللجنة إن الأرجنتين والبرازيل والإكوادور وبيرو ستشهد الزيادات الأكبر.

المصدر: رويترز