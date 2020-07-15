روسيا حول العقوبات الأميركية: استخدام للضغط السياسي في منافسة غير نزيهة

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة تستهدف مشروعي "السيل الشمالي-2" و"السيل التركي-2"، هو استخدام للضغط السياسي من أجل منافسة غير نزيهة.

إقرأ المزيد

وقالت زاخاروفا، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، تعليقا على نشر وزارة الخارجية الأمريكية توصيات في إطار "قانون التصدي لروسيا من خلال العقوبات" بشأن مشروعي "السيل الشمالي 2" و"السيل التركي 2": "إنه استخدام للضغط السياسي لتحقيق الأهداف في إطار منافسة غير نزيهة".

وأضافت زاخاروفا، أن ذلك "مؤشر على ضعف النظام الأميركي"، وأكدت: "لا توجد (لديه) أدوات فعالة إلا أساليب القوة".

وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأربعاء، أن وزارته نشرت توصيات بموجب "قانون التصدي لروسيا من خلال العقوبات"، حيث تم إدراج مشروعي "التيار الشمالي-2" و "التيار التركي-2" لأنابيب الغاز في الوثيقة.

المصدر: "نوفوستي" + وكالات