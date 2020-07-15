الأسهم الأوروبية تسجل أعلى مستوياتها في أكثر من 5 أسابيع

أغلقت سوق الأسهم الأوروبية عند أعلى مستوى لها في أكثر من 5 أسابيع، يوم الأربعاء، بدعم من مكاسب قوية لشركات السفر وسط موجة جديدة من التفاؤل في أعقاب تقارير تتحدث عن لقاح لكوفيد-19.

وأغلق مؤشر قطاع السفر والترفيه مرتفعا 6.1 بالمئة ليأتي في مقدمة القطاعات الرابحة، لكنه ما زال الأسوأ أداء في أوروبا هذا العام إذ تكبد خسائر 33 في المئة مع تسبب جائحة فيروس كورونا في توقف السفر حول العالم.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 1.8 بالمئة ليصبح على مقربة من مستوياته المرتفعة التي سجلها في أوائل مارس.

وصعد مؤشر الأسهم القيادية في منطقة اليورو 1.7 بالمئة إلى أعلى مستوى له منذ الخامس من مارس.

وتترقب الأسواق اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، رغم أنه من غير المتوقع أن تصدر أي إعلانات مهمة.

المصدر: رويترز