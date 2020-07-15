مرشحة نيجيريا لرئاسة منظمة التجارة تحث ترامب على البقاء في المنظمة

حثت نجوزي أوكونجو إيويلا، مرشحة نيجيريا لرئاسة منظمة التجارة العالمية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو من سيخلفه، على عدم الانسحاب من المنظمة، قائلة إن الإصلاحات ممكنة.

إقرأ المزيد

وقالت إيويلا عندما سئلت عن رسالتها إلى الرئيس الحالي أو الرئيس القادم للولايات المتحدة: "لا تغادروا الآن.. دعونا نصلح ما يحتاج إلى إصلاح".

وإيويلا مرشحة من بين 8 أشخاص يتنافسون على منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية التي تضم في عضويتها 164 دولة.

وكان ترامب اشتكى من "المعاملة الظالمة" من جانب منظمة التجارة العالمية للولايات المتحدة على مدى سنوات عديدة، وذكر أن الاقتصاد الصيني نما بسرعة بسبب ذلك.

المصدر: وكالات