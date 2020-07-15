مخزونات النفط الخام الأمريكية تهبط 7.5 مليون برميل في أسبوع

قالت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام الأمريكية هبطت 7.5 مليون برميل إلى 531.69 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وأضافت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت 3.1 مليون برميل إلى 248.54 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى أن مخزونات الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة ارتفعت 126 ألف برميل الى 656.15 مليون برميل.

وصعدت أسعار النفط بعد نشر بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي تظهر هبوطا أكبر من المتوقع في المخزونات.

وبحلول الساعة 07:50 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة لخام "برنت" عند 43.12 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 0.51% عن سعر التسوية السابق.

في حين تم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 40.49 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.50% عن سعر الإغلاق السابق.

المصدر: رويترز