بكين: تخلي بريطانيا عن "هواوي" سيضر بالاستثمار

قالت الصين، اليوم الأربعاء، إن حظر رئيس الوزراء البريطاني مشاركة "هواوي" في شبكة 5G أمر محبط، وإن شركات صينية أخرى تابعت كيفية تخلي لندن عن "هواوي" العملاقة، مما سيضر بالاستثمار.

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وقال السفير الصيني، ليو شياو مينع، لمركز الإصلاح الأوروبي: "الآن سأقول إن القرار (البريطاني) لم يكن مخيبا للآمال فحسب، بل يدعو للإحباط".

وأضاف السفير الصيني، أن بريطانيا "تخلت عن الشركة ببساطة".

وبين: "تتابع شركات صينية أخرى أسلوب التعامل مع (هواوي) عن كثب، وسيكون من الصعب على شركات صينية أخرى أن تشعر بالثقة لزيادة الاستثمارات" في بريطانيا.

وفي وقت سابق قالت الحكومة البريطانية إنها لن تستخدم أي معدات اتصال تملكها شركة "هواوي" الصينية لبناء شبكات 5G في البلاد بحلول سنة 2027.

وقرر مجلس الأمن القومي البريطاني، برئاسة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، حظر اقتناء معدات الشركة الصينية اعتبارا من نهاية هذه السنة، كما أمر بسحب جميع معدات "هواوي" بحلول 2027.

المصدر: "رويترز"