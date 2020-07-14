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بورصة وول ستريت تغلق مرتفعة بقيادة أسهم الطاقة والمواد الأساسية

مال وأعمال

بورصة وول ستريت تغلق مرتفعة بقيادة أسهم الطاقة والمواد الأساسية
AFP Johannes EISELE
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صعدت بورصة وول ستريت اليوم الثلاثاء مع إقبال المستثمرين على شراء أسهم شركات الطاقة والمواد الأساسية.

وأنهى المؤشر "داو جونز الصناعي" جلسة التداول مرتفعا 556.79 نقطة، أو 2.13%، إلى 26642.59 نقطة بينما صعد المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" القياسي 42.30 نقطة، أو 1.34%، ليغلق عند 3197.52 نقطة.

وأغلق المؤشر "ناسداك" المجمع مرتفعا 97.73 نقطة، أو 0.94%، إلى 10488.58 نقطة.

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واستعادت بورصة وول ستريت معظم الخسائر التي أثارتها أزمة فيروس كورونا منذ مارس الماضي بدعم من حزمة إجراءات تحفيزية وبيانات اقتصادية متفائلة عززت الآمال بتعاف سريع بعد الجائحة.

لكن قفزة قياسية مؤخرا في حالات الإصابة بكوفيد-19 وقيودا جديدة على الشركات، وخصوصا في كاليفورنيا، أثارت مجددا شكوكا بشأن الفترة الزمنية التي قد يستغرقها الاقتصاد للتعافي.

المصدر: رويترز

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