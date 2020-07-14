البورصة السعودية: إطلاق منتج مشتقات المؤشرات سيعزز وضعنا الاستثماري قبل الطرح

أفادت البورصة السعودية بأنها ملتزمة بالإدراج في سوق الأسهم، وأن إطلاق أول منتج لمشتقات المؤشرات المتداولة سيعزز جاذبيتها لدى المستثمرين الأجانب قبل طرح عام أولي.

وكانت السوق المالية السعودية "تداول"، التي عينت "إتش.إس.بي.سي" في 2016 لإدارة طرحها العام الأولي المزمع الذي كان مستهدفا له في بادئ الأمر عام 2018، قد علقت خططها بسبب الطرح العام الأولي لشركة النفط العملاقة "أرامكو" الذي جمع 29.4 مليار دولار في نهاية العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي للبورصة خالد الحصان إن إطلاق منتج مشتقات المؤشرات المتداولة، والمقرر له في 30 أغسطس، سيساعد أيضا في تعزيز السيولة في سوق الأسهم المحلية ويمكنها من المنافسة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الحصان قوله: "في الحقيقة مكمل لأمر طرحنا العام الأولي.. إنه مكمل لاستعدادنا للإدراج لأننا لا نزال ملتزمين بإدراج تداول".

وأضاف الحصان أن البورصة تعتزم إتمام البنية التحتية السوقية للمشتقات بحلول 2022، والذي سيكون بمثابة علامة فارقة تقرب البورصة من الطرح العام الأولي. وتابع قائلا: "نأمل بأن يتسنى بذلك (الطرح العام الأولي) أن يكون داخل ذلك الإطار الزمني".

وقال الحصان: "نحن في وضع جيد باعتبارنا الأكبر في المنطقة، تركيزنا الآن على تفعيل هذا التواجد الإقليمي على الخريطة العالمية".

المصدر: "رويترز"