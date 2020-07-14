الجائحة تدفع سنغافورة إلى الركود مع هبوط الناتج المحلي الإجمالي 41% في الربع الثاني

هوى اقتصاد سنغافورة المعتمد على التجارة إلى الركود في الربع الثاني من عام 2020، مسجلا انكماشا قياسيا وسط أزمة فيروس كورونا.

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وأظهرت بيانات أولية من وزارة التجارة والصناعة، يوم الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي هبط بنسبة قياسية بلغت 41.2 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو مقارنة مع الربع الأول.

وكان ذلك أسوأ من توقعات خبراء اقتصاديين أشارت إلى هبوط قدره 37.4 بالمئة في الربع الثاني الذي خضعت فيه سنغافورة لإغلاق عام لكبح انتشار فيروس كورونا.

وانخفض الناتج المحلي الإجمالي 12.6 في المئة مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي بينما كانت توقعات الخبراء الاقتصاديين تشير إلى انكماش قدره 10.5 في المئة.

وهبوط الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني هو الانكماش الفصلي الثاني على التوالي للمركز المالي العالمي بعد تراجعه 0.3 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول وبنسبة 3.3 بالمئة على أساس فصلي، وفقا لبيانات معدلة.

المصدر: رويترز