إنتاج فنزويلا من النفط الخام يهبط في يونيو لأدنى مستوى منذ فبراير 1943

أظهرت بيانات أن إنتاج النفط الخام في فنزويلا هبط في يونيو إلى أدنى مستوى في حوالي 8 عقود مع تسبب العقوبات الأمريكية على شركة النفط المملوكة للدولة بخنق الصادرات.

ووفقا لبيانات قدمتها فنزويلا إلى منظمة أوبك، بلغ إنتاج البلد الواقع في أمريكا الجنوبية 393 ألف برميل يوميا في يونيو انخفاضا من 573 ألف برميل يوميا في مايو، وهو ما يمثل هبوطا بنسبة 52 بالمئة من مستوى بلغ 821 ألف برميل يوميا في الربع الأول من العام.

وذلك هو أدنى مستوى شهري للإنتاج منذ فبراير 1943 عندما أنتجت صناعة النفط الناشئة في فنزويلا في ذلك الحين 353 ألف برميل يوميا.

وتحت وطأة عقوبات أمريكية، هبطت صادرات فنزويلا من النفط إلى أدنى مستوى في 77 عاما عند 379 ألف برميل يوميا في يونيو، وهو ما أرغم شركة "بتروليوس دي فنزويلا" الحكومية على خفض الإنتاج لأنها لن تجد مكانا تخزن فيه الخام المستخرج.

وتدر صادرات النفط أكثر من 90 بالمئة من إيرادات فنزويلا من العملة الصعبة، رغم أن بيانات رسمية لم تنشر مؤخرا.

المصدر: رويترز