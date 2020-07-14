بيسكوف: بوتين لا يخطط لإجراء اتصالات دولية بشأن صفقة "أوبك+"

أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يخطط في الوقت الراهن لإجراء محادثات دولية، وذلك قبل انعقاد اجتماع "أوبك+".

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وجاء تصريح بيسكوف للصحفيين اليوم، ردا على سؤال فيما إذا كان الرئيس بوتين ينوي إجراء اتصالات دولية بما في ذلك مع السعودية مع اقتراب شهر أغسطس، موعد تقليص تخفيضات الإنتاج التي تنفذها مجموعة "أوبك+".

وقال بيسكوف: "لا لم يتم التخطيط لإجراء اتصالات هاتفية دولية في الوقت الحالي، لكن السياسة الدولية تجري بشكل سريع ومن الممكن التوصل إلى اتفاقات في أي وقت، لكن حتى الآن لا توجد اتصالات".

ووفقا لاتفاق "أوبك+"، الذي أبرمته دول المجموعة في أبريل الماضي، يجب تقليص تخفيضات الإنتاج الحالية من نحو 9.7 مليون برميل يوميا إلى 7.7 مليون برميل يوميا، ما لم يتم تمديد التخفيضات الحالية.

ومن المتوقع أن تعقد اللجنة الوزارية لمراقبة اتفاق "أوبك+" اجتماع الأسبوع الجاري، حيث من المفترض أن يتم بحث سوق النفط العالمية ومسألة تمديد التخفيضات الحالية (9.7 مليون برميل يوميا).

المصدر: "نوفوستي"